Athen (dpa) - Ministerpräsidenten und Umweltminister aus fast allen Mittelmeer-Anrainerstaaten beraten heute in der Nähe von Athen über den Klimawandel. Dabei soll eine gemeinsame Deklaration unterzeichnet werden. In dieser wollen sich die Anrainerstaaten verpflichten, das Meer, das eine der wichtigsten Tourismusregionen der Welt ist, zu schützen. Das teilte die Regierung in Athen mit. Das Treffen geht auf eine Initiative des griechischen Regierungschefs Giorgos Papandreou zurück.

