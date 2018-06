Nürnberg (dpa) - Nach teils rasanten Rückgängen in den Vormonaten ist die Arbeitslosigkeit im Oktober unter die Drei-Millionen-Marke gesunken. In Deutschland sind im zu Ende gehenden Monat rund 2,93 Millionen Menschen ohne Arbeit gewesen. Das berichteten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Das wären rund 100 000 weniger als im September und knapp 300 000 weniger als vor einem Jahr.

