Wikileaks-Gründer: Kriegsverbrechen im Irak enthüllt

London (dpa) - Der Irakkrieg war grausamer als bisher bekannt. Hunderttausende geheime US-Dokumente, die Wikileaks veröffentlichte, zeugen nicht nur von Folter und Tod: Sie beweisen, dass die USA und ihre Verbündeten bewusst weggeschaut haben. Wikileaks-Gründer Julian Assange rechtfertigte die beispiellose Bloßstellung der US- Streitkräfte. Die Papiere seien klare Beweise für Kriegsverbrechen, sagte er. US-Außenministerin Hillary Clinton reagierte wütend auf die Enthüllungen. Die nationale Sicherheit der USA und die ihrer Verbündeten sei bedroht.

Street-View-Autos schnappten auch E-Mails auf

Berlin (dpa) - Neuer Ärger für Google: Die Street-View-Kamerawagen haben bei ihren Fahrten zum Teil auch unverschlüsselt verschickte E- Mails und Passwörter aufgezeichnet. Das hätten Behörden- Untersuchungen ergeben, teilte Google mit. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner warnte, auch in Deutschland könnten private Informationen von Nutzern aufgezeichnet worden sein. Bewahrheiten sich diese Befürchtungen, wäre das ein klarer Verstoß gegen deutsches Recht», sagte ihr Sprecher Holger Eichele.

Atomkraftgegner machen bundesweit mobil

Berlin (dpa) - Vorgeschmack auf einen heißen Herbst: Atomkraftgegner in ganz Deutschland haben gegen den für Anfang November geplanten Castor-Transport nach Gorleben mobil gemacht. Etwa 20 000 Menschen kamen nach Angaben der Organisatoren zu den Aktionen an 120 Orten entlang der Castor-Strecken nach Ahaus, Gorleben und Lubmin zusammen. Ziel sei es gewesen, den politischen Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Allein in Niedersachsen seien an mehr als 60 Orten Menschen auf die Straße gegangen.

Zehntausende demonstrieren für und gegen Tiefbahnhof