Los Angeles (dpa) - Bizarres Drama um US-Schauspieler Randy Quaid (60) und seine Frau Evi (47): Das in den USA per Haftbefehl gesuchte Paar ist im kanadischen Vancouver festgenommen worden. Sie sollen gegen die Einwanderungsvorschriften verstoßen haben.

Bei einer gerichtlichen Anhörung am Freitag baten sie die Behörden darum, in Kanada bleiben zu dürfen. Quaid argumentierte vor Gericht, er wolle in Vancouver seine Filmkarriere neu starten, berichtete die Zeitung «Globe and Mail».

Evi Quaid erklärte, dass sie sich in Kanada sicherer fühle. Mehrere Freunde von ihnen seien in den letzten Jahren in den USA umgebracht worden, sie sorgten sich um ihre eigene Sicherheit, fuhr die 47-Jährige nach Angaben der «Vancouver Sun» fort. Das Paar versprach, bei Vorladung in den USA vor Gericht zu erscheinen.

Nach einem verpassten Gerichtstermin hatte ein kalifornischer Richter zu Wochenbeginn Haftbefehl gegen das Paar erlassen. Im September waren beide wegen Hausfriedensbruch angeklagt worden. Am 26. Oktober sollen sie vor den Richter treten.

Der ältere Bruder von Dennis Quaid («The Day After Tomorrow») soll mit Evi illegal in einem Haus in Santa Barbara gewohnt haben, in dem er früher einmal gelebt hatte. Sie hätten Schäden in Höhe von 5000 Dollar (3600 Euro) verursacht, behauptet der Hausbesitzer.