Berlin (dpa) - Der Name sagt es schon: Street View soll einen Blick auf ganze Straßenzüge erlauben. Die Funktion ergänzt den Kartendienst Google Maps. Dort können Nutzer klassische Karten und Satellitenaufnahmen abrufen.

Die Panorama-Aufnahmen für Street View sind sehr detailliert - Google spricht von der «letzten Zoom-Ebene».

Gezeigt wird im Prinzip alles, was auch auch im echten Leben auf der Straße zu sehen ist. Gesichter von Passanten und Kennzeichen von Autos macht das US-Unternehmen aber mit einer Software unkenntlich. Wer nicht will, dass sein Wohnhaus im Netz zu sehen ist, kann die Fassade des Gebäudes verwischen lassen.

Trotz dieser Datenschutz-Zusagen haben die Nahaufnahmen vor allem in Deutschland zu Protesten geführt. Nach heftigen Debatten in Politik und Medien stellten in den 20 größten deutschen Städten, für die Street View bis Ende des Jahres verfügbar sein soll, gut 244 000 Haushalte den Antrag, ihr Haus unkenntlich zu machen. Das sind knapp drei Prozent der betroffenen Haushalte.

Für die Fotos ließ Google Autos mit Spezialkameras die Straßen abfahren. Die einzelnen Bilder fügte das Unternehmen anschließend zu einem Panorama zusammen. Die Geräte waren auf einem Stativ in 2,50 Meter Höhe installiert. Daher gab es in Deutschland auch Kritik, die Autos könnten «über die Hecke in den Garten schauen».

Der Dienst ist inzwischen für 25 Länder verfügbar. In den USA deckt er nahezu das komplette Land ab. In Europa gibt es Straßenansichten unter anderem von Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien und Dänemark. Für diese Länder können auch deutsche Nutzer den Dienst schon ausprobieren. Dafür müssen sie den Kartendienst Google Maps (maps.google.de) aufrufen und einen Ort suchen - beispielsweise Madrid. Auf der linken Seite der Karte ist eine Zoom-Leiste mit einem gelben Männchen zu sehen. Zieht man dieses auf die Karte, schaltet die Software auf die Straßensicht um.