Los Angeles (dpa) - Bizarres Drama um US-Schauspieler Randy Quaid und seine Frau Evi: Das in den USA per Haftbefehl gesuchte Paar ist im kanadischen Vancouver festgenommen worden. Sie sollen gegen die Einwanderungsvorschriften verstoßen haben. Nach einem verpassten Gerichtstermin hatte ein kalifornischer Richter zu Wochenbeginn Haftbefehl gegen das Paar erlassen. Im September waren beide wegen Hausfriedensbruch angeklagt worden. Quaid und seine Frau sollen illegal in einem Haus in Santa Barbara gewohnt haben. Sie hätten Schäden in Höhe von 5000 Dollar verursacht, so der Hausbesitzer.

