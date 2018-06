Sölden (dpa) - Auf dem Rettenbachgletscher in Sölden beginnt heute für die alpinen Skirennfahrerinnen der WM-Winter. Die Olympiasiegerinnen Maria Riesch und Viktoria Rebensburg und Weltmeisterin Kathrin Hölzl hoffen in Tirol auf vordere Platzierungen. Beim Riesenslalom gehen zum Auftakt auch Susanne Riesch, Lena Dürr und Carolin Fernsebner an den Start. Für die Herren des Deutschen Skiverbandes treten morgen Felix Neureuther, Fritz Dopfer und Stefan Luitz beim Gletscherrennen an. Höhepunkt der Saison sind die Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen im Februar.

