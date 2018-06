Bangkok (dpa) - Flutalarm in beliebtem Urlaubsland: Die heftigen Monsunregen der vergangenen Tage haben in Thailand bislang 32 Menschen das Leben gekostet. Überschwemmungen gibt es nach Behördenangaben vor allem in Zentral-Thailand und im Nordwesten des Landes. Betroffen ist auch die Millionenmetropole Bangkok. Dort droht ein Fluss über die Ufer zu treten. 30 der 77 thailändischen Provinzen stehen unter Wasser. Rund 1,5 Millionen Menschen sind von den Fluten betroffen, riesige Ackerflächen stehen unter Wasser.

