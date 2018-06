Yeongam (dpa) - Sebastian Vettel startet von der Pole Position in die Formel-1-Premiere in Südkorea. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim sicherte sich in der Qualifikation in letzter Sekunde den ersten Startplatz. Es ist seine neunte Pole in der laufenden Saison. WM- Spitzenreiter Mark Webber fuhr auf Platz zwei vor Fernando Alonso im Ferrari. Lewis Hamilton kam im McLaren-Mercedes auf den vierten Rang. Nico Rosberg belegte als zweitbester Deutscher den fünften Platz. Mercedes-Rennstallrivale Michael Schumacher wurde Neunter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.