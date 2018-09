Washington (dpa) - Geschlagen, versengt, gepeitscht - irakische Sicherheitskräfte folterten Tausende ihrer Landsleute. Und die US- Truppen schauten meist weg. Wikileaks macht fast 400 000 geheime Akten publik. Schilderungen in den von der Internetplattform veröffentlichten Berichten deuten darauf hin, dass Folter keine Ausnahme war, schreibt die «New York Times». Nach Angaben eines Pentagon-Sprechers sei die amerikanische Haltung zum Missbrauch von Gefangenen stets in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der internationalen Praxis gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.