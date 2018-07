Alonso gewinnt Südkorea-Rennen - Vettel-Aus

Yeongam (dpa) - Fernando Alonso hat das erste Formel-1-Rennen in Südkorea gewonnen. Der Ferrari-Pilot setzte sich am Sonntag in einem Chaosrennen auf der Rennstrecke von Yeongam vor Lewis Hamilton im McLaren und Felipe Massa im zweiten Ferrari durch. Rekordweltmeister Michael Schumacher im Mercedes war als Vierter bester deutscher Rennfahrer. Die beiden WM-Kandidaten Sebastian Vettel und Mark Webber in ihren Red-Bull-Rennwagen schieden aus. Alonso übernahm vor den letzten beiden Saison-Rennen die WM-Führung. Vettel ist nun WM- Vierter, der Australier Webber rutschte auf Rang zwei ab. Dritter ist Hamilton.

Nebel stoppt Neureuther - Riesenslalom abgesagt

Sölden (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther ist am Sonntag beim Riesenslalom in Sölden zum Weltcup-Auftakt vom Nebel gestoppt worden. Der Slalom-Spezialist aus Partenkirchen hatte sich als 18. im ersten Lauf erstmals auf dem Rettenbachgletscher für den zweiten Durchgang qualifiziert, der jedoch wegen schlechter Sicht abgesagt wurde. Durch den Abbruch wird das Rennen nicht gewertet, so dass auch Fritz Dopfer als 28. des ersten Laufs auf Weltcup-Punkte verzichten muss. Der Franzose Cyprien Richard führte mit 2/100 Sekunden vor dem Amerikaner Ted Ligety und eine weitere 1/100 Sekunde vor den zeitgleichen Philipp Schörghofer (Österreich) und Davide Simoncelli (Italien).

Duisburg jagt Hertha - Bochum 1:1 gegen Aachen

München (dpa) - Der MSV Duisburg hält in der 2. Fußball-Bundesliga Anschluss an Spitzenreiter Hertha BSC. Die Duisburger gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Karlsruher SC deutlich mit 3:0 und verbesserten sich auf den zweiten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter den führenden Berlinern. Der VfL Bochum kam im eigenen Stadion gegen Alemannia Aachen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. In der unteren Tabellenhälfte feierte der SC Paderborn einen 3:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Abgeschlossen wird der 9. Spieltag am Montagabend mit der Partie Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Hambüchen verpasst als Vierter Medaille am Barren