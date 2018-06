Berlin (dpa) - TV-Moderator Stefan Raab hat am Samstagabend eine derbe Klatsche verteilt und erstmals in der Geschichte seiner ProSieben-Show «Schlag den Raab» zu null gewonnen. Seiner Herausforderin Ria war kein Punkt vergönnt, die 25-Jährige musste sich schon nach dem elften Spiel geschlagen geben.

Raabs Triumph im Kampf um die halbe Million Euro Preisgeld war für die Einschaltquote allerdings nicht förderlich: Die 25. Ausgabe seines TV-Wettstreits lockte weit weniger Zuschauer als üblich.

Die Münsteranerin Ria war als vierte Frau in der Geschichte der Sendung angetreten - und machte selbst in Spielen, die ihr eigentlich hätten liegen müssen, keine gute Figur. So verlor die vierfache deutsche Tennis-Hochschulmeisterin beispielsweise auch das Baseball-Weitschlagen. Raab prügelte die Kugel 59 Meter weit.

«Ich bin enttäuscht, irgendwie bin ich den ganzen Abend nicht richtig in den Zweikampf reingekommen», sagte die Verliererin nach ProSieben-Angaben zum Schluss der Show, die sich anders als gewohnt bereits gegen Mitternacht ihrem Ende neigte. Raab kommentierte: «Es ist keine Schande, gegen mich zu verlieren.»

Zwar war die Medizinstudentin im zehnten Spiel, einem Wissensquiz, noch einmal zur Hochform aufgelaufen, verlor aber dennoch knapp. In Spiel Nummer elf, dem Inliner-Wettrennen, machte Raab dann den Sack zu und verwandelte seinen ersten Matchball - von Spannung keine Spur.

Rund 3,19 Millionen Zuschauer sahen Raabs Triumph nach Angaben des Senders. Das waren etwa 800 000 weniger als bei der vergangenen Show im September. Damals hatte der Gymnasiallehrer Thorsten Knaack aus Heidenheim (Baden-Württemberg) das Duell erst im allerletzten Spiel für sich entschieden und eine Million Euro Preisgeld eingestrichen.