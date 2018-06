Nairobi (dpa) - Bei einer Massenpanik während eines Fußballspiels in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind am Abend sieben Menschen ums Leben gekommen. 20 Fußballfans wurden verletzt, als zahlreiche Zuschauer ohne Karten versuchten, in das Nyayo-Nationalstadion zu gelangen. Augenzeugen berichten, dass niemand die ins Stadion drängende Menge kontrolliert habe. Rettungsfahrzeuge kamen nicht durch. Die Wartenden seien von anderen Fans, die ins Stadion wollten, niedergetrampelt worden.

