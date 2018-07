Yeongam (dpa) - WM-Spitzenreiter Mark Webber ist beim Großen Preis von Südkorea in der 19. Runde nach einem Unfall ausgeschieden. Der Red-Bull-Pilot kam auf dem nassen Formel-1-Kurs in Yeongam auf den Seitenstreifen, drehte sich mit seinem Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Dabei rammte er auch noch den Mercedes von Nico Rosberg, der ebenfalls ausschied. Webber lag zu diesem Zeitpunkt beim auf Platz zwei, Rosberg war Vierter.

