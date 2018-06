Washington (dpa) - Weitere erschreckende Details über den Irakkrieg: So hat der Einsatz privater Sicherheitsfirmen das Kriegschaos erheblich verschärft. Das geht laut «New York Times» aus den geheimen Militärakten hervor, die die Internetplattform Wikileaks veröffentlichte. Es habe an Koordinierung mit den Streitkräften gemangelt. Die Söldner schossen, «oft ohne große Unterschiede zu machen auf unbewaffnete irakische Zivilisten, irakische Sicherheitskräfte, US- Soldaten und sogar auf andere private Sicherheitsleute - mit wenig oder gar keinen Konsequenzen».

