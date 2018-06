Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition will der Industrie entgegenkommen und den Rabatt bei der Ökosteuer doch nicht wie zunächst geplant streichen. Eine Spitzenrunde berät im Kanzleramt über Änderungen am Sparpaket. Nach Informationen der dpa bahnt sich dabei ein Kompromiss an: Die Tabaksteuer könnte steigen - auch eine Staffelung des Rabatts für energieintensive Firmen bei der Ökosteuer war im Gespräch. Beim Rabatt geht es um etwa 1,2 Milliarden Euro. Ursprünglich sollte die Vergünstigung mit dem Sparpaket gestrichen werden. Die Wirtschaft hatte dies scharf kritisiert.

