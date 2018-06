Inhalt Seite 1 — Vettel kämpft: Red Bull weiter mit Doppelspitze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Yeongam (dpa) - «Kopf hoch» - jetzt erst recht: Sebastian Vettel will das fast schon Unmögliche schaffen und bekommt von seinem Red-Bull-Team dafür freie Fahrt bis zum Finale. «Unsere Strategie hat sich nicht geändert», sagte Teamchef Christian Horner.

Und Vettel beteuerte umgehend: «Ich werde bis zum Ende kämpfen.» Der 23-Jährige soll wie der vor den letzten beiden Formel-1-Saisonläufen besser platzierte Mark Webber die Chance auf den Titel bekommen. Wenn ihnen Fernando Alonso nicht schon in Brasilien den endgültigen Strich durch die Rechnung macht. Das Ferrari-verrückte Italien sehnt jedenfalls schon den WM-Triumph in zwei Wochen herbei, Spanien feiert bereits seinen «Campeone».

«Fernando Alonso hat den WM-Titel in den Händen. Der Spanier ist jetzt der Favorit. Sein Vorteil ist, dass Red Bull auf zwei Fahrer setzt», urteilte das spanische Sportblatt «Marca». Auch Frankreichs «Libération» sieht darin das Problem der eigentlich so dominierenden Red Bulls mit sage und schreibe 14 von 17 Pole Positionen in diesem Jahr. «Die Verantwortlichen von Red Bull sind nun mit einem schweren Dilemma konfrontiert: Entweder sie lassen ihren beiden Piloten Sebastian Vettel und Mark Webber freien Lauf und riskieren, am Ende ohne Titel dazustehen - oder sie nominieren den besser platzierten Webber für die alleinige Jagd nach dem Titel.»

Wollen sie aber offensichtlich nicht, seit Wochen verkündet Red Bull inklusive Besitzer Dietrich Mateschitz: «Es soll und wird derjenige gewinnen, der weniger Fehler macht und der Schnellere ist.» Eine Teamorder - die laut Statuten ja ohnehin verboten ist, von Ferrari zum Start von Alonsos Aufholjagd auf dem Hockenheimring aber wenig subtil zum Einsatz kam - werde es nicht geben. Darauf beharrte Mateschitz schon vor dem Südkorea-Rennen.

Vettel wird's gefallen. «Es ist noch nicht vorbei», sagte er trotz seines bitteren K.o.'s beim ereignisreichen Großen Preis im verregneten Yeongam. Er ging nach seinem Motorplatzer ebenso leer aus wie Webber nach einem Unfall. «Shit happens!», meinte Vettel. «Eine Katastrophe für Red Bull», urteilte dagegen «Le Figaro».

Denn Alonso kann den Hoffnungen der «Roten Bullen» in weniger als zwei Wochen ein Ende bereiten. Gewinnt der 29-jährige Spanier auch am 7. November in Sao Paulo und Webber kommt nicht über Platz fünf hinaus, steht Alonso vorzeitig und zum dritten Mal als Weltmeister fest. Völlig egal, wie sich Vettel (4. Platz/206 Punkte) und die weiteren Verfolger Lewis Hamilton (3./210) und der bereits abgeschlagene Jenson Button (5./189) auf dem Kurs in Interlagos einreihen.

Also genau an jenem Ort, an dem 2007 der bis dato letzte Titelträger der Scuderia, Kimi Räikkönen, in einem Renn-Krimi gekrönt wurde. Hamilton und auch Alonso (damals beide für McLaren- Mercedes) mussten sich um einen mickrigen Punkt geschlagen geben.