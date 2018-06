München (dpa) - Im Prozess um die Prostituierten-Affäre um Ottfried Fischer ist ein ehemaliger Mitarbeiter der «Bild»-Zeitung wegen Nötigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zu einer Geldstrafe von 14 400 Euro verurteilt worden.

Der Richter am Amtsgericht München sah es am Montag als erwiesen an, dass der 29-Jährige im Sommer 2009 ein Video mit Aufnahmen Fischers beim Sex mit Prostituierten für 3500 Euro gekauft und den Schauspieler damit unter Druck gesetzt hat. Er habe Fischer so zur Mitarbeit an drei «Bild»-Artikeln bewegt. Vier Mitangeklagte erhielten Geldstrafen zwischen 600 und 3600 Euro wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Sie hatten ihre Taten im Prozess gestanden und sich bei Fischer entschuldigt.

Der 29-Jährige hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ebenso zurückgewiesen wie der Verlag der «Bild»-Zeitung. Die Anklage kriminalisiere die journalistische Recherche und gefährde die Pressefreiheit, hatte ein Sprecher der Axel Springer AG gesagt.