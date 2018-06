Inhalt Seite 1 — Zigaretten bis 2015 um bis zu 40 Cent teurer Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Raucher müssen in den nächsten fünf Jahren tiefer in die Tasche greifen: Durch höhere Steuern könnte der Preis pro Schachtel für eine gängige Zigarettenmarke bis 2015 auf mehr als 5 Euro klettern.

Noch härter will der Fiskus bei losem Tabak zulangen. Mit den Extra-Einnahmen aus der Tabaksteuer will die schwarz-gelbe Koalition die Lücke im Sparpaket schließen, die durch einen weniger harten Abbau von Ökosteuer-Subventionen gerissen wird.

Die Opposition kritisierte am Montag in Berlin, der Beschluss sei ein weiterer Kniefall vor der Lobby. Die Regierung sprach von einer «maßvollen» Steuererhöhung. FDP und Union betonten, mit dem Kompromiss würden Arbeitsplätze gesichert. Lob kam auch aus der Wirtschaft: «Die Entscheidung der Bundesregierung ist richtig, weil sie wirtschaftlicher Vernunft folgt», hieß es in der Chemieindustrie.

Nach einem Konzept des Finanzministeriums soll die Tabaksteuer um insgesamt bis zu 40 Cent angehoben werden. Bis 2015 könnte sie für eine Packung mit 19 Zigaretten pro Jahr voraussichtlich um 4 bis 8 Cent steigen. Eine Schachtel der meistverkauften Marke «Marlboro» kostet heute 4,70 Euro.

Noch tiefer in die Tasche greifen müssen Raucher selbstgedrehter Zigaretten: Bei einer 40-Gramm-Packung Feinschnitt soll die Steuer pro Jahr etwa um 12 bis 14 Cent steigen - insgesamt ein Aufschlag von bis zu 70 Cent. Damit Raucher nicht massenhaft auf dann immer noch günstige Feinschnitt-Produkte umsteigen, soll ein Aufschlag dazu kommen: «Mit der Umstellung der Mindeststeuer dürfte in den niedrigen Preislagen ein zusätzlicher einmaliger Anpassungsbedarf von bis zu ca. 45 Cent je Packung entstehen.» So würde ein Ausweichen der Konsumenten von der Zigarette auf Billigfeinschnitt unattraktiver.

Das 5-Stufen-Modell für eine Steuererhöhung soll zum 1. Mai 2011 in Kraft treten. Es beruht weitgehend auf Plänen der Tabakindustrie. Sie diskutiert seit längerem mit dem Finanzministerium über höhere Abgaben. Mit größerem Widerstand der Zigaretten-Hersteller ist daher nicht zu rechnen.

Auch bei Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak ist eine Mindest- Steuer vorgesehen. «Damit soll verhindert werden, dass der Preisabstand von Zigaretten und Feinschnitt zu den sehr günstigen Zigarren und Zigarillos zu groß wird», heißt es. Bei «Eco-Zigarillos» soll die Erhöhung - bezogen auf eine Packung mit 17 Stück - im ersten Schritt bei bis zu 40, im zweiten Schritt bei bis zu 15 Cent liegen.