Madrid (dpa) - Auch Flamingos wollen schön sein, wenn sie sich einen Partner suchen. Die Vögel schminken sich ihre Federn, um ihre Attraktivität zu erhöhen. Als Make-up benutzen sie natürliche Absonderungen ihrer Bürzeldrüse, die sich an der Oberseite der Schwanzwurzel befindet.

Wissenschaftler von der Biologischen Versuchsstation des Doñana-Naturparks in Südspanien fanden heraus, dass die Flamingos die Sekrete dazu benutzen, ihrem Gefieder eine kräftigere Farbe zu geben. Wie die Fachzeitschrift «Behavioral Ecology and Sociobiology» in ihrer jüngsten Ausgabe berichtete, stellten das Forscherteam von Juan Amat fest, dass die Flamingofedern vor allem in der Balzzeit stärkere Farbtöne aufwiesen. Danach verblassten die Farben wieder.

Die Wissenschaftler zogen daraus den Schluss, dass das Make-up mit der Partnerwahl zusammenhängt und die Vögel bewusst die Färbung ihres Gefieders manipulieren, um damit ihre Paarungschancen zu verbessern. Zum Schminken reiben die Flamingos ihren Kopf an Hals-, Brust- und Rückenfedern. Auf diese Weise tragen sie die Absonderungen der Bürzeldrüse auf ihr Gefieder auf.