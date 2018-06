Nach Bestechlichkeitsvorwürfen: UEFA will Beweise

Nyon/Berlin (dpa) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat einem zyprischen Funktionär bis Mittwoch Zeit gegeben, seinen Vorwurf der Bestechlichkeit von UEFA-Exekutivmitgliedern zu belegen. Dies teilte die UEFA am Montag mit. Sollten bis dahin keine Beweise vorgelegt werden, behält sich die UEFA rechtliche Schritte vor. Zuvor hatte Spyros Marangos, ehemaliger Schatzmeister des zyprischen Verbandes, die Vergabe der EM 2012 an Polen und die Ukraine ins Zwielicht gerückt. Eine Anwaltskanzlei aus Limassol, die ukrainische Interessen vertreten habe, habe «mit erheblichen Geldbeträgen» Mitglieder der UEFA-Exekutive bestochen, behauptete Marangos im «Kicker».

UEFA-Chef Platini gegen technische Hilfsmittel

Frankfurt/Main (dpa) - UEFA-Präsident Michel Platini hat sich erneut vehement gegen technische Hilfsmittel im Fußball ausgesprochen. Die Einführung einer Torlinien-Technologie würde das Spiel in eine Art «Playstation-Fußball» verwandeln, sagte Platini am Sonntag beim Besuch des Glasgower Stadtderbys zwischen den Rangers und Celtic. Das für Regelfragen zuständige International Football Association Board (IFAB) hatte sich am vergangenen Mittwoch bei einer Tagung in Cardiff für eine neuerliche Prüfung eines möglichen Einsatzes technischer Hilfsmittel wie dem Chip im Ball bei umstrittenen Entscheidungen ausgesprochen.

Fußball-Wettskandal: Richter nicht befangen

Bochum (dpa) - Im Prozess um den wohl größten Wettskandal im europäischen Fußball sind alle Befangenheitsanträge gegen das Gericht zurückgewiesen worden. Das hat ein Sprecher des Bochumer Landgerichts am Montag auf dpa-Anfrage erklärt. Falls keine neuen Anträge gestellt werden, könnten die vier Angeklagten damit am Mittwoch erstmals selbst zu Wort kommen. Geplant ist die Erörterung der Lebensläufe. Den vier mutmaßlichen Wettbetrügern aus Schweinfurt, Mönchengladbach, Lippstadt und Lohne wird vorgeworfen, in die Manipulation von über 30 Fußballspielen verwickelt gewesen zu sein. Die Wettgewinne belaufen sich angeblich auf rund 1,6 Millionen Euro.

Van Gaal: Müssen schwierige Phase «überleben»