Zigaretten werden teurer

Berlin (dpa) - Rauchen für die Industrie: Um stromfressende Betriebe zu entlasten, sollen die Raucher in Deutschland künftig mehr Tabaksteuer zahlen. Dadurch könnte der Preis pro Schachtel für eine gängige Zigarettenmarke bis zum Jahr 2015 auf mehr als 5 Euro klettern. Noch härter will der Fiskus bei losem Tabak zulangen. Da energieintensive Betriebe nun doch weniger Ökosteuer bezahlen müssen, klafft im Sparpaket der Bundesregierung ein Loch. Das soll mit einer höheren Tabaksteuer geschlossen werden. Die Opposition sieht darin einen neuen Kniefall von Schwarz-Gelb vor der Wirtschaft.

Gekapertes Schiff vor Ostafrika wieder frei

Bremen (dpa) - Das am Wochenende vor der Ostküste Afrikas von Piraten gekaperte Frachtschiff «Beluga Fortune» ist wieder frei. Das teilte die Bremer Reederei Beluga Shipping mit. Die 16-köpfige Crew sei wohlauf. Die Piraten hätten die Flucht ergriffen, nachdem ein Kriegsschiff neben das Frachtschiff gefahren sei. Es sei kein Lösegeld gezahlt worden. Auch die Bemühungen zur Befreiung des zweiten gekaperten Schiffs einer griechischen Reederei gehen weiter. Am Samstag war die «York» vor Kenia gekapert worden. An Bord des Tankers waren ein deutscher Kapitän und 16 Besatzungsmitglieder.

Merkel-Sarkozy-Plan sorgt für Ärger in der EU

Luxemburg (dpa) - Beim EU-Gipfel am Donnerstag sind schwere Konflikte vorprogrammiert. Zahlreiche EU-Partner drohen damit, Berlin und Paris bei der Reform des Euro-Stabilitätspakts die Gefolgschaft zu verweigern. Beim Außenministertreffen in Luxemburg wehrten sich Spanien und mehrere andere Länder gegen den Plan von Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Nicolas Sarkozy, für ein neues Regelwerk auch die EU- Verträge zu ändern. Beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag steht deshalb Streit an.

Rösler will Gesetz gegen Ärztemangel