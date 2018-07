München (dpa) - Der Lotto-Jackpot ist für die Ziehung an diesem Mittwoch auf rund zwölf Millionen Euro gestiegen. Schon zum sechsten Mal in Folge tippte auch am vergangenen Samstag kein Spieler die sechs Richtigen mit Superzahl, wie die federführende Staatliche Lotterieverwaltung Bayern in München mitteilte.

Drei Lotto-Spieler aus Nordrhein-Westfalen verpassten den Jackpot nur knapp. Sie hatten die richtigen Zahlen 8, 9, 23, 29, 34 und 43 angekreuzt, auf ihren Spielscheinen stand jedoch nicht die Superzahl 8. Der Drei-Millionen-Jackpot im Spiel 77 wurde geknackt: Die richtige Losnummer steht auf einem in Nordrhein-Westfalen abgegebenen Tippschein.