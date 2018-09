Berlin (dpa) - Bahnstreiks morgen bei der Bahn: Reisende und Pendler müssen in der Früh in vielen Teilen Deutschlands mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Schwerpunkte dürften Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sein, wie örtliche Sprecher der Gewerkschaften Transnet und GDBA berichteten. Direkt betroffen ist der Regionalverkehr, aber auch der Fernverkehr könnte in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Arbeit der Eisenbahner soll an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten für jeweils zwei Stunden ruhen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.