Port-au-Prince (dpa) - Haiti schrammt möglicherweise an der befürchteten Cholera-Katastrophe vorbei. Die Zahl der neuen Fälle beginnt zu sinken, berichten die Vereinten Nationen. Demnach stabilisiere sich die sanitäre Lage in dem Karibik-Land zunehmend. Bisher wurde rund 3100 Cholerafälle gezählt. Mindestens 254 Menschen sind bislang an der Krankheit gestorben. Die Cholera war vor knapp einer Woche ausgebrochen, zum ersten Mal seit über 100 Jahren. Die UN helfen vor Ort mit Klärbehältern für sauberes Trinkwasser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.