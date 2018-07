München (dpa) - Der Lotto-Jackpot ist am Wochenende wieder nicht geknackt worden. Schon zum sechsten Mal in Folge tippte kein Spieler die sechs Richtigen mit Superzahl. Das teilte die federführende Staatliche Lotterieverwaltung Bayern in München mit. Damit ist der Jackpot angestiegen. Bei der Ziehung am kommenden Mittwoch sind zwölf Millionen Euro drin.

