Gorleben (dpa) - Die Vorbereitungen für den nächsten Castor- Transport mit Atommüll ins Zwischenlager Gorleben laufen auf Hochtouren. Die Abfälle werden in dieser Woche von der Wiederaufarbeitungsanlage im französischen La Hague auf den Weg gebracht. Das berichtet die Gesellschaft für Nuklear-Service mbH in Gorleben. Voraussichtlich am 5. November soll der Transport starten. Atomkraftgegner haben massive Proteste angekündigt. Im Internet wurde zum massenhaften Entfernen von Steinen aus dem Gleisbett entlang der Castor-Route aufgerufen.

