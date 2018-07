Paris (dpa) - Bei den Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich ist leichte Entspannung in Sicht. Doch immer noch stehen viele Räder still. Autofahrer hatten erneut mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Spritversorgung zu kämpfen. An jeder dritten Tankstelle gab es wegen der Arbeitsniederlegungen in der Ölindustrie Engpässe. Bei den Benzindepots hingegen zeichnete sich erstmals leichte Entspannung ab: Bis zum Nachmittag waren alle Blockaden aufgehoben. Auch Zugverbindungen fielen wieder aus. Die Regierung schätzt die Kosten der Streiks auf bis zu drei Milliarden Euro.

