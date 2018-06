Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Halle Berry (44) ist mit ihrem neuen Freund, dem französischen Schauspieler Olivier Martinez (44), erstmals gemeinsam über den roten Teppich flaniert.

Wie «People.com» berichtet, spazierte das Paar in Beverly Hills bei einer Gala-Show Hand in Hand an den Schaulustigen vorbei. Sie seien den ganzen Abend lang «unzertrennlich» gewesen, hieß es. Die beiden waren sich kürzlich in Paris bei den Dreharbeiten für den Actionthriller «Dark Tide» nähergekommen.

Erst vor fünf Monaten hatte sich Berry von ihrem letzten Lebensgefährten, dem Model Gabriel Aubry, getrennt. Berry war bereits zweimal verheiratet und teilt sich das Sorgerecht für ihr Töchterchen Nahla Ariela mit Aubry, dem Vater der Zweieinhalbjährigen.