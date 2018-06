Inhalt Seite 1 — Erste Warnstreikwelle trifft Bahnverkehr hart Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Köln (dpa) - Eine erste Warnstreikwelle bei der Bahn und ihren privaten Konkurrenten hat Hunderttausende Reisende getroffen. Die Protestaktionen der Gewerkschaften Transnet und GDBA waren auf den Regionalverkehr gemünzt. Sie behinderten aber auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) massiv.

Der Konzern berichtete von «mehreren hundert Zugausfällen». Die Schwerpunkte der Arbeitsniederlegungen lagen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen.

Insgesamt seien rund 1700 Eisenbahner für das Ziel einheitlicher Tarife bei allen Bahnunternehmen im Ausstand gewesen, sagte Transnet- Sprecher Michael Klein am Dienstag in Berlin: «Wir haben mit wenig Leuten eine große Wirkung erzielt.»

Eine Entspannung der Lage ist vorerst nicht in Sicht. Zwar wollen die Gewerkschaften bis Freitag keine weiteren Warnstreiks folgen lassen. Einen Termin für neue Verhandlungen mit den sechs großen privaten Bahnunternehmen Abellio, Arriva, Benex, Keolis, Veolia und Hessische Landesbahn gibt es aber noch nicht.

Das bisherige Angebot der Privatbahnen für einen Tarifvertrag für alle Unternehmen des regionalen Schienenverkehrs hatten Transnet und GDBA als zu niedrig abgelehnt. Es liege um 20 Prozent unter DB- Niveau.

Ein Sprecher der Privatbahnen sagte, man hoffe dennoch, sich jetzt bald wieder am Verhandlungstisch zu treffen. Das Angebot, ein Schlichtungsverfahren in Gang zu setzen, gelte weiterhin. Transnet und GDBA lehnten dies erneut ab. Mit der Deutschen Bahn treffen sich die Gewerkschaften am Freitag in Frankfurt zu Verhandlungen.

Der Transnet-Vorsitzende Alexander Kirchner sagte bei einer Kundgebung am Kölner Hauptbahnhof: «Wir wollen den Arbeitgebern signalisieren, dass wir es ernst meinen.» Sollten sich die Bahnunternehmen nicht ernsthaft bewegen, drohten weitere Arbeitsniederlegungen. Notfalls werde es auch eine Urabstimmung und einen regulären Streik geben - dann werde der Verkehr ganz lahmgelegt.