Los Angeles (dpa) - Nach einem erbitterten Streit mit Apple geht die kalifornische Software-Firma Adobe mit neuen Produkten auf einer Entwicklerkonferenz in Los Angeles und Bündnispartnern in die Offensive.

Technikvorstand Kevin Lynch mehrere Lösungen vor, um Multimedia-Inhalte einheitlich auf unterschiedliche Geräte vom Handy bis zum Fernseher zu bringen. Dazu gehört auch eine «Digital Publishing Suite», mit der unter anderem Magazinausgaben für das iPad und andere Tablet-Computer gestaltet werden können.

In dem Streit mit Apple geht es um die Adobe-Technik Flash, die auf zahllosen Webseiten für Animationen und Videos verwendet wird. Apple sperrt Flash auf seinen mobilen Geräten wie iPhone und iPad jedoch aus. Zur Begründung erklärte Apple-Chef Steve Jobs, dass Flash zu viele Schwächen habe und mit dem kommenden Web-Standard HTML5 verzichtbar werde.

Die Zukunft liege in der Kombination beider Plattformen, sagte hingegen Adobe-Technikchef Lynch am Montag in einem Pressegespräch. «HTML5 ist ein großartiges Format, das wir voll unterstützen.» Allerdings sei es nicht für alle Zwecke geeignet, und da komme - wie zum Beispiel bei 3D - die Flash-Plattform ins Spiel.

Unterstützung erhielt Adobe auf seiner Großveranstaltung in Los Angeles von den Smartphone-Herstellern Motorola und Research in Motion (RIM). Motorola-Managerin Christy Wyatt sagte in einem Seitenhieb auf Apple, wenn jemand kein Flash auf einem mobilen Gerät unterstütze, sei das gleichbedeutend mit fehlender Unterstützung für das Internet. Einer der beiden RIM-Chefs, Mike Lazaridis, stellte das Blackberry PlayBook vor, den ersten Tablet-Computer des vor allem auf Unternehmenskunden ausgerichteten Handy-Herstellers. Die Teilnehmer der Entwicklerkonferenz rief er auf, Apps für dieses Gerät zu programmieren.

Flash werde weltweit von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt, betonte Lynch. Der weitaus größte Teil von Videos im Web werde im Flash-Format übertragen - das gesamte Datenvolumen dieser Videos erreiche 120 Petabyte, also 1000 mal 1000 Gigabyte. Mit seiner auf Flash aufbauenden AIR-Technik will Adobe jetzt auch auf Fernsehgeräte vordringen. Die Entwicklungswerkzeuge für «AIR on TV» seien in der soeben bereitgestellten Version 2.5 enthalten, sagte Lynch. Ein erstes TV-Gerät von Samsung mit AIR-Anwendungen soll es Anfang kommenden Jahres geben.

Außerdem stellte Adobe neue Möglichkeiten für dreidimensionale Inhalte mit Flash vor, die auch verstärkt für Spiele genutzt werden sollen. Spiele auf Flash-Basis können künftig nicht nur mit der Maus oder mit dem Finger auf dem Touchscreen, sondern auch mit einem Game- Controller gesteuert werden.