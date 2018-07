Berlin (dpa) - In dem Tarifkonflikt, der jetzt in erste Warnstreiks mündet, geht es um drei Komplexe: Branchentarifvertrag, Beschäftigungssicherung, Einkommen. Derzeit hakt es beim ersten Punkt.

Die Gewerkschaften Transnet und GDBA möchten einheitliche Tarifstandards für alle Unternehmen, die regionalen Bahnverkehr betreiben. Der Wettbewerb um die Regionalverbindungen dürfe nicht über niedrigere Einkommen auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.

Wer verhandelt mit wem?

Die Gespräche laufen viergleisig. Zwei Gewerkschaftslager kommen separat mit zwei Arbeitgeber-Delegationen zusammen. Transnet und GDBA verhandeln getrennt mit der bundeseigenen Deutschen Bahn (DB) und den großen sechs Privaten: Abellio, Arriva, Benex, Hessische Landesbahn, Keolis und Veolia Verkehr. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) spricht ebenso gesondert mit DB und Privaten. Die Verhandlungen seit Juli haben keinen Durchbruch gebracht. Das Angebot der DB an die Privatbahnen, sich gemeinsam an den Verhandlungstisch zu setzen, lehnten diese ab. Die nächsten Termine: DB mit Transnet/GDBA am 29. Oktober. Privatbahnen mit GDL am 1. November. DB mit GDL am 24. November.

Was ist der wichtigste Streitpunkt?

Zentrales Ziel der Gewerkschaften sind einheitliche Tarifstandards in der Branche, um einen Konkurrenzkampf auf Kosten der Mitarbeiter zu stoppen. Denn die Einkommen bei privaten Anbietern liegen teils 20 Prozent unter dem Gehaltsgefüge der Deutschen Bahn. Aber auch der Marktführer gliedert außertarifliche Tochtergesellschaften aus - «als Notlösung», um bei Ausschreibungen von Regionalstrecken mitbieten zu können, so Bahnchef Rüdiger Grube. Sieben dieser neuen DB-Töchter gehen Mitte Dezember an den Start.

Warum sind die Verhandlungen so schwierig?