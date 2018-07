Inhalt Seite 1 — Take That sind endgültig zurück Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Ein prächtiger Saal in einem Londoner Luxushotel, eine Wand aus Fernsehkameras, Hunderte Journalisten, aus den Lautsprechern dröhnt Take-That-Musik. Als die fünf Männer, die hier gefeiert werden, den Raum betreten, rechnet man fast mit Gekreische.

Kurz kommt tatsächlich so etwas wie unterdrücktes Jubeln auf, bevor sich alle erinnern, dass sie ja jetzt erwachsen sind. Nicht mehr die Teenies, die den Jungs von Take That inklusive Robbie Williams einst zujubelten. Die britische Popband allerdings nimmt es mit der Ernsthaftigkeit nicht so genau: Die sichtlich älter gewordenen Männer blödeln rum, während die PR-Maschinerie um sie so richtig ins Rollen kommt.

Etwa drei Monate ist es her, dass die vielleicht erfolgreichste Boygroup bislang ihre Wiedervereinigung mit Robbie Williams bekanntgegeben hat. Seitdem gab es hier und da ein paar Fotos, einen Auftritt bei einer Preisverleihung, das neue Album wurde fertig gemacht - aber so richtig groß und offiziell war keine der Aktionen.

Am Dienstag kündigten die Briten nun eine Tour für das nächste Jahr an. «Es wird eine große Stadion-Produktion werden», sagte Gary Barlow. Mit bescheidenen, akustischen Auftritten brauche niemand zu rechnen. Auch in Deutschland stehen im Juli drei Konzerte an. Noch kann man sich nicht vorstellen, wie die einstigen Teenie-Idole sich präsentieren werden.

Im Jahr 1996 hatten sie sich nach einer Serie vom Hits wie «Babe» oder «Everything Changes» getrennt und eine Hysterie unter den Fans ausgelöst. 2005 kamen Barlow sowie Howard Donald, Jason Orange und Mark Owen wieder zusammen. Robbie - mittlerweile als Solokünstler ein Superstar - wollte nicht. Die bisherigen Plattenverkäufe ohne Robbie zeigen, dass die Wiedervereinigung sich schon gelohnt und Millionen eingebracht hat. Der Hit «Patience» erreichte auch Hörer, die bei der letzten Take-That-Welle noch Babyschühchen trugen.

Die Vier waren erfolgreich, doch wer wird nun die Fünf wieder sehen wollen: Werden sie wirklich neue Fans gewinnen? Oder ist ein Take-That-Konzert eher eine Nostalgie-Veranstaltung vor allem für Frauen zwischen 30 und 40 Jahren?

Anscheinend haben die einstigen Jungs das Problem selbst erkannt. So heißt das Mitte November erscheinende Album «Progress» - Fortschritt. Und auch bei der Tour kann es nicht sein wie zuvor. «Wir müssen darüber nachdenken, wie wir auch auf eine würdige Art und Weise rumalbern können», gibt Howard zu Bedenken. «Wir sind schließlich jetzt alle um die 40.»