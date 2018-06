Berlin (dpa) - Topfit und kerngesund ist Supersprinter Usain Bolt nach langer Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen. Der schnellste Mann der Welt will im kommenden Jahr seine Weltmeistertitel in Daegu/Südkorea verteidigen.

«Die gute Nachricht ist, dass ich zu 100 Prozent gesund bin und meine Rücken- und Achillessehnenprobleme vom Sommer komplett überwunden habe», teilte der 24 Jahre alte Jamaikaner in seinem Online-Tagebuch auf der Internetseite des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF mit.

«Zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich schon vor dem Ende der Saisonpause wieder mit dem Training begonnen», erklärte der Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler. Wegen Rückenbeschwerden musste der Schützling von Trainer Glen Mills die Saison bereits am 10. August beenden. Nun ist der 9,58-Sekunden-Sprinter (Weltrekord über 100 Meter) bereit zu neuen Taten. «Ich möchte meine Titel über 100 und 200 Meter bei den Weltmeisterschaften 2011 in Südkorea verteidigen», kündigte Bolt an.

Der Sprint-König von der Karibik-Insel war in der trainingsfreien Zeit viel auf Reisen. Im September hatte Bolt in London sein Buch «My Story», eine illustrierte Autobiografie, vorgestellt. Darin schildert der Leichtathlet seinen Aufstieg und gibt Einblick in seine Zukunftspläne.

Gegen den Amerikaner Tyson Gay hatte Bolt am 6. August in Stockholm sein erstes Rennen seit über zwei Jahren verloren. Vier Tage später beendete er seine Saison vorzeitig wegen Rückenproblemen.