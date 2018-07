Acapulco (dpa)- IOC-Präsident Jacques Rogge befürchtet keinen neuen Korruptionsskandal in der Ringe-Organisation. Das Internationale Olympische Komitee habe die «richtigen Schlüsse» aus der Bestechungsaffäre um die Winterspiele 2002 in Salt Lake City gezogen, sagte der Belgier in Acapulco. Es gebe strenge Regeln, die das IOC beschützen, aber man soll nie nie sagen, sagte Rogge. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Bestechungsaffäre im Fußball- Weltverband habe ihn FIFA-Präsident Joseph Blatter angerufen.

