Frankfurt/Main (dpa) - Die Billigfluglinie Ryanair streicht die Zahl ihrer Flüge radikal zusammen - als Reaktion auf die neue Luftverkehrssteuer. Von den geplanten Flugstreichungen seien mehr als 1000 Jobs und eine Million Passagiere betroffen, teilte die irische Fluglinie mit.

Verbindungen nach Berlin vom Flughafen Hahn aus soll es im kommenden Jahr nicht mehr geben. Die Konkurrenz bleibt vorerst gelassen und will abwarten, wie sich die vom Kabinett beschlossene Steuer von bis zu 45 Euro pro Flugticket auswirkt. An diesem Donnerstag entscheidet der Bundestag über das Gesetz.

Die Iren verzichten an ihrer wichtigsten deutschen Basis am Hunsrück-Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr auf neun Strecken. Das entspricht etwa 30 Prozent aller Flüge im Sommer, ein Rückgang von 532 auf 382 Flüge pro Woche. Neben Berlin sollen weitere acht Strecken nach Agadir, Breslau, Danzig, Göteborg, Klagenfurt, Santiago de Compostela, Sevilla und Prag entfallen - aber erst zum April. Damit sinkt die Zahl der von Hahn fliegenden Passagiere von 3,9 Millionen auf 2,9 Millionen im Jahr.

«Was die Regierung in Deutschland macht, ist die gleiche misslungene Politik, die die britische Regierung eingeführt hat, die die irische Regierung eingeführt hat und die die niederländische Regierung eingeführt hat», sagte Ryanair-Manager Michael Cawley in Frankfurt. Glücklicherweise hätten die Niederländer die Steuer nach zwei Jahren zurückgenommen.

Die Bundesregierung hatte die Abgabe im September im Rahmen ihres Sparpakets beschlossen. Die Steuer gilt schon jetzt bei Buchungen für Abflüge vom 1. Januar 2011 an. Der Aufschlag wird nach Entfernung gestaffelt: Für Inlandsflüge und europäische Kurzstrecken etwa nach Frankreich, Spanien oder Zypern sind es je Fluggast 8 Euro. In Stufe zwei, die Mittelstreckenziele wie Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate umfasst, sind es 25 Euro. Für alle weiter entfernten Ziele werden 45 Euro kassiert.

Das Haushaltsbegleitgesetz soll an diesem Donnerstag endgültig vom Bundestag verabschiedet werden. Darunter fällt auch eine vom Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossene Ausnahme für innerdeutsche Inselflüge sowie für Flüge zu dänischen und niederländischen Nordseeinseln. Für sie wird die Ticketabgabe demnach nicht fällig.

Die Sonderabgabe hatte heftige Proteste in der Luftfahrtbranche ausgelöst, Ryanair drohte schnell mit Konsequenzen. «Die Nachfrage nach Flügen ist vom Preis der Flüge abhängig», begründete Cawley die Streichpläne. Branchenexperten zufolge ist die Luftverkehrssteuer jedoch nur ein Vorwand für den Wegfall unrentabler Strecken. «Dann würden wir wohl nicht zweimal täglich nach Berlin fliegen», entgegnete eine Ryanair-Sprecherin. Das ist von Januar 2011 an vom Flughafen Hahn aus allerdings vorbei. Grund sei, dass der Ticketzuschlag für das Abheben an einem deutschen Flughafen fällig wird. Bei Hin- und Rückflug fielen also 16 Euro an, rechnete eine Ryanair-Sprecherin vor.