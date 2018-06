Stadt Hannover will Straße nach Enke benennen

Hannover (dpa) - Zum Andenken an Robert Enke will die Stadt Hannover eine Straße nach dem ehemaligen Fußball-Nationaltorwart benennen. Derzeit wird in Abstimmung mit dem Bundesligaclub Hannover 96 und der Witwe Teresa Enke nach einer Lösung gesucht. Sie soll nach Angaben des städtischen Eventmanagers Klaus Timaeus in der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch) bis zu Enkes Todestag am 10. November präsentiert werden.

Tennisprofi Becker überrascht in St. Petersburg

St. Petersburg/Berlin (dpa) - Benjamin Becker ist beim ATP-Turnier in St. Petersburg überraschend ins Achtelfinale eingezogen. Der Tennisprofi aus Mettlach gewann am Mittwoch seine Auftaktpartie gegen den an Nummer zwei gesetzten Ukrainer Sergej Stachowski mit 6:4, 5:7, 6:4. In der Runde der letzten 16 trifft Becker nun auf den Franzosen Paul-Henri Mathieu.

Jim Courier führt künftig Davis-Cup-Team der USA

Washington/Berlin (dpa) - Der ehemalige Weltranglisten-Erste Jim Courier ist neuer Teamchef der amerikanischen Davis-Cup-Mannschaft. Dies teilte der US-Tennis-Verband USTA am Mittwoch mit. Der 40 Jahre alte Courier tritt die Nachfolge von Patrick McEnroe an. Sein Debüt als Teamchef wird der vierfache Grand-Slam-Sieger Anfang März beim Erstrundenspiel gegen Chile geben.

Fehlstart für Miami Heat - 80:88 in Boston