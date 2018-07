Inhalt Seite 1 — IOC-Ethik-Kommission prüft Pyeongchangs Bewerbung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Acapulco (dpa) - Pyeongchangs Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2018 drohen Turbulenzen. Die IOC-Ethik-Kommission wird nach dpa-Informationen den Verdacht untersuchen, dass sich Münchens favorisierter Mitstreiter in zwei Fällen mit unlauteren Mitteln einen Vorteil verschafft haben soll.

Ausgangspunkt der Untersuchungen sind zwei Sponsorenverträge koreanischer Firmen mit internationalen Fachverbänden. Sollte die Ethik-Kommission regelwidriges Verhalten feststellen, könnte das Strafmaß sogar über einen öffentlichen oder nicht öffentlichen Verweis oder eine Verwarnung hinausgehen.

Eine vermeintlich harmlose Presseerklärung des Internationalen Ruderverbandes (FISA) löste hektische Betriebsamkeit im Internationalen Olympischen Komitee aus. Darin wurde bekanntgegeben, dass der südkoreanische IOC-TOP-Sponsor Samsung einen Zwei-Jahres-Vertrag mit der FISA abgeschlossen hat. FISA-Präsident Denis Oswald, gleichzeitig Mitglied der IOC-Exekutive, stimmt am 6. Juli 2011 mit ab, wenn die IOC-Vollversammlung in Durban den Dreikampf zwischen München, Pyeongchang und Annecy (Frankreich) entscheidet.

Laut IOC-Regeln darf ein TOP-Sponsor nicht in eine Olympia-Bewerbung verwickelt sein. Ex-Samsung-Chef und IOC-Mitglied Kun Hee Lee saß bei Pyeongchangs offizieller Präsentation in Acapulco schweigend mit auf dem Podium. Der milliardenschwere Lee gilt als der Strippenzieher und Finanzier von Pyeongchangs Bemühungen. Samsung ist einer der elf Sponsoren im IOC-TOP-Programm.

Oswald bestätigte auf der FISA-Homepage den aufsehenerregenden Deal mit dem südkoreanischen Familienkonzern, dem Lee nach wie vor sehr nahe steht. Als «geschätzter olympischer Top-Sponsor seit 1997», habe Samsung «die einzigartigen Werte und angestrebte Reichweite des Ruderns schätzen gelernt», betonte Oswald auf der FISA-Seite. Der Kontrakt beginnt bereits bei der Ruder-WM vom 30. Oktober bis 7. November in Neuseeland. Zudem tritt das Elektronik-Unternehmen als Titelsponsor der Weltcup-Serie und WM 2011 im slowenischen Bled auf.

«Ich habe nicht das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben», sagte Oswald. Die Verhandlungen hätten schon vor zwei, drei Jahren begonnen. Ein Fachverband könne nicht dafür bestraft werden, dass sein Präsident IOC-Mitglied ist, so der 63-jährige Präsident aller olympischen Sommersportverbände.

Auch der Zwei-Jahres-Vertrag, den «Korean Air» mit der Internationalen Eislauf-Union (ISU) als Titelsponsor des Shorttrack- Weltcups abgeschlossen hat, wird vom IOC untersucht. Die Abmachung wurde am vergangenen Donnerstag auf der Homepage des Verbandes öffentlich gemacht. Pyeongchangs Bewerbungschef Yang Ho Cho ist Vorsitzender der Fluggesellschaft und die Airline gleichzeitig Partner der Kandidatur Pyeongchangs. «Wir freuen uns über diese Vereinbarung», erklärte ISU-Präsident Ottavio Cinquanta, als Ex- Vorsitzender der Wintersportverbände von 2000 bis 2008 in der IOC-Exekutive. Cinquanta hat ebenfalls eine Stimme in Durban.