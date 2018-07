Los Angeles (dpa) - Einen Titel hat die Komödie noch nicht, aber die Starbesetzung steht schon fest: Meryl Streep, Sandra Bullock und die US-amerikanische Talkshow-Queen Oprah Winfrey sollen gemeinsam vor die Kamera treten.

Dem «Hollywood Reporter» zufolge hat der «Sex and the City»-Schöpfer Michael Patrick King das Projekt übernommen. Er werde das Drehbuch schreiben und Regie führen, hieß es. Die Komödie ist in der Welt eines Home-Shopping-Kanals angesiedelt und soll das Liebes- und Berufsleben der Frauen vor dem Hintergrund von Mode, Shopping und Fernsehen ins Visier nehmen.

Winfrey («Die Farbe Lila») war 1998 in Jonathan Demmes Drama «Menschenkind» auf der Leinwand zu sehen. Die Oscar-Preisträgerin Streep verführte zuletzt Alec Baldwin in der Komödie «Wenn Liebe so einfach wäre», während Comedy-Star Bullock sich in diesem Jahr mit dem Drama «Blind Side - Die große Chance» ihren ersten Oscar holte.