Mannheim (dpa) - Im Kachelmann-Prozess ist die Vernehmung der Ex- Geliebten des Wettermoderators beendet. Wie Prozessbeteiligte sagten, hielt die 37-Jährige weiter an ihren Vorwürfen fest. Sie beschuldigt Kachelmann, sie mit einem Messer bedroht und vergewaltigt zu haben. Die Frau war an insgesamt vier Verhandlungstagen über 20 Stunden lang befragt worden. Da Kachelmann die Vorwürfe bestreitet, ist ihre Glaubwürdigkeit entscheidend für den Ausgang des Prozesses.

