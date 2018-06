Buenos Aires (dpa) - Der frühere argentinische Präsident Néstor Kirchner ist heute an einem Herzinfarkt gestorben. Das berichten nationale Medien. Der 60-Jährige sei am Morgen in Calafate in der patagonischen Provinz Santa Cruz nach einem Infarkt in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er wenig später. Kirchner galt neben seiner Frau, der amtierenden Präsidentin Cristina Kirchner, als der mächtigste Politiker Argentiniens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.