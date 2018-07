Bundestag entscheidet über Atomlaufzeiten

Berlin (dpa) - Der Bundestag will heute über die Laufzeitverlängerung für die 17 deutschen Atomkraftwerke entscheiden. Begleitet von massiver Kritik der Opposition wollen Union und FDP die Betriebszeit der vor 1980 gebauten sieben Anlagen um acht Jahre verlängern, die der zehn übrigen Akw um 14 Jahre. Da Union und FDP wegen einer fehlenden Mehrheit im Bundesrat das Gesetz ohne Zustimmung der Länderkammer in Kraft setzen wollen, haben SPD, Grüne und Linke Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt.

Laut Gutachten verringert Koalition AKW-Sicherheit

Berlin (dpa) - Entgegen ihrer Ankündigungen schafft die schwarz- gelbe Koalition einem Gutachten zufolge weniger Sicherheit bei den 17 deutschen Atomkraftwerken. Von den vorgesehenen 50 Milliarden Euro für das Nachrüstungsprogramm sei nach dem Vertrag der Bundesregierung mit den Energieversorgungsunternehmen nur eine halbe Milliarde für jede Anlage übrig geblieben, heißt es in dem Gutachten für die Grünen, das der dpa vorliegt. Die Regierung hatte betont, dass an Sicherheit nicht gespart werde.

Harte Kontroversen bei EU-Gipfel erwartet

Brüssel (dpa) - Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten heute in Brüssel auf ihrem Herbstgipfel über die Reform des Euro- Stabilitätspaktes. Es werden dazu harte Kontroversen erwartet. Mehrere Länder wehren sich gegen das deutsch-französische Vorhaben, für eine weitergehende Reform die EU-Verträge zu ändern. Besonders umstritten in die Idee von Kanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Nicolas Sarkozy, chronischen Defizitsündern das Stimmrecht in der EU zu entziehen.

Terrorverdächtiger geht FBI in Washington ins Netz