Berlin (dpa) - Es ist nicht nur das Geld, das fehlt. Damit die Familie nicht in Hartz IV abrutscht, arbeitet Jules allein erziehende Mutter bis zum Umfallen. Da bleibt keine Zeit mehr, mit der Elfjährigen wenigstens mal einen gemütlichen Fernsehabend zu verbringen. Mutter und Tochter entfremden sich immer mehr.

«Ohne Moos nix los» heißt Jörg Isermeyers preisgekröntes Stück über Kinderarmut, das am Mittwochabend im Berliner Grips-Theater uraufgeführt wurde.

Regisseur Yüksel Yolcu, Berliner türkischer Herkunft, spielt in seiner Inszenierung geschickt mit Klischees und Vorurteilen - und kommt so der tatsächlichen Lebensrealität der Jugendlichen heute sehr nahe. Weil ihr die Zeit zum Kochen fehlt, tischt die Mutter Jule und dem 16-jährigen Bruder Tim fast täglich Tiefkühlpizza auf. Tim gefällt sich in Rapper-Pose und hängt am liebsten vor dem Fernseher ab. Und Jule wirkt auf Außenstehende auf den ersten Blick einfach nur wie ein freches Gör.

Ohne den Begriff «Hartz IV» nur einmal zu verwenden, führt Yolcu den Zuschauern erstmal vor, wie sie sich wahrscheinlich das Leben der «sozial benachteiligten Schicht» vorstellen. Schnell aber folgt der Blick hinter die Posen. Von ihren Mitschülerinnen mit den Markenklamotten gemobbt, streift Jule alleine durch die Stadt und denkt sich immer neue Spiele aus - zum Beispiel das «Straßen-Kino», bei dem sie sich für zufällige Passanten immer neue abenteuerliche Lebensgeschichten ausdenkt. Für einen echten Kinobesuch ist kein Geld da. Tim, der eine illegale Geldquelle aufgetan hat, hat den Respekt vor seiner scheinbar erfolglos schuftenden Mutter verloren und leidet sichtlich selbst darunter.

Dann lernt Jule den aus behüteten Verhältnissen stammenden Lukas kennen. Zusammen kommen sie einer Bande von Fahrraddieben auf die Spur - doch einer der Diebe ist Jules Bruder. Katja Hiller als Jule, Sebastian Achilles als Tim und Roland Wolf als Lukas spielen mit enormer Energie. Alle drei arbeiten die Gefühlswelten der Kinder ganz scharf heraus, ohne sie dabei zu karikieren.

Die Kinder im Publikum begeisterten sich bei der Premiere ebenso für das mit dem Berliner Kindertheaterpreis ausgezeichnete Stück wie die erwachsenen Zuschauer. Wo das zurückhaltende Bühnenbild zu eng wird, rennen Jule, Tim und Lukas per eingespieltem Film durch die echten Straßen Berlins. Und natürlich gibt es auch die für das Grips typischen Songs - zum Beispiel das «Ohne Moos nix los»-Lied.

Das Thema trifft einen Nerv. Das zeigt sich auch daran, dass für Oktober und November schon alle Schulvorstellungen ausverkauft sind. «Ohne Moos nix los» ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet.