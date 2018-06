Inhalt Seite 1 — Visa profitiert von gestiegener Kauflust Seite 2 Auf einer Seite lesen

San Francisco (dpa) - Das Ärgste der Wirtschaftskrise scheint vorbei, die Menschen kaufen wieder. Einer, der davon kräftig profitiert, ist der weltgrößte Kreditkarten-Anbieter Visa. Seine Kunden zückten im vierten Geschäftsquartal deutlich häufiger ihr Plastikgeld als im krisengezeichneten Vorjahreszeitraum.

Bei jedem einzelnen Einkauf zwackt Visa eine Gebühr ab und konnte so einen Gewinn von unterm Strich 774 Millionen Dollar (562 Mio Euro) einfahren, anderthalb mal so viel wie vor einem Jahr. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar zu. Vor allem das grenzüberschreitende Bezahlen florierte: Privatleute machen wieder Urlaub in fernen Ländern, Firmen schicken ihre Mitarbeiter wieder auf Dienstreisen.

Konzernchef Joseph Saunders zeigte sich am Mittwoch zufrieden mit dem Abschneiden und versprach für das gerade angelaufene neue Geschäftsjahr einen weiteren Gewinn- und Umsatzanstieg. Dennoch fiel die Aktie leicht. Die Börsianer hatten bereits mit guten Zahlen gerechnet, nachdem der kleinere Rivale American Express vor wenigen Tagen geglänzt hatte.

Visa ist die Nummer eins der Kreditkarten-Firmen und wickelte von Juli bis September Transaktionen im Wert von insgesamt 828 Milliarden Dollar ab. Die Summe liegt um 14 Prozent über der des Vorjahres. Dank der wieder gut gefüllten Kasse kann sich der Konzern auch einen Aktienrückkauf von einer Milliarde Dollar leisten, den das Unternehmen parallel zum Zwischenbericht ankündigte.

Die Nummer zwei der Branche, Mastercard, legt ihre Zahlen am kommenden Dienstag (2. November) vor. Anders als American Express verleihen die beiden Branchenführer nicht selbst Geld - sie übernehmen nur die Abwicklung und kassieren dafür Gebühren. Das Risiko unbezahlter Kartenschulden tragen die Partner - das sind zumeist Banken, aber auch Fluggesellschaften oder Autoverleiher.

Mit der jüngsten Übernahme des Online-Zahlungsabwicklers CyberSource stellt sich Visa breiter auf. Denn das klassische Kartengeschäft steht vor einigen Unwägbarkeiten, vor allem den neuen Finanzmarkt-Gesetzen in den USA. Diese sollen die Verbraucher besser vor zu hohen Kreditzinsen schützen. Die Finanzfirmen fürchten dadurch Einnahmeausfälle.

Der Staat hat die Branche ohnehin im Visier: Das Justizministerium hat den drei Großen der Branche vorgeworfen, kleinere Rivalen zu unterdrücken, die ihnen mit niedrigeren Gebühren das Leben schwer machen. Visa und Mastercard haben inzwischen Abbitte geleistet, nur American Express weigert sich beharrlich, Verfehlungen einzuräumen.