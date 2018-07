Los Angeles (dpa) - In der kalifornischen Mojave-Wüste ist der Grundstein für den Bau eines Solar-Großkraftwerks gelegt worden. Die Ivanpah-Anlage soll eine Gesamtleistung von rund 370 Megawatt (MW) haben und 1000 Arbeitsplätze schaffen.

«Heute legen wir den Grundstein für das größte Solarprojekt der Welt, hier in Kalifornien», sagte Gouverneur Arnold Schwarzenegger am Mittwoch (Ortszeit). Er blicke über die Wüste und sehe eine riesige Goldmine, zitierte die «Los Angeles Times» den Republikaner. Noch vor Jahresende soll in Kalifornien unter Führung der Erlanger Solar Millennium aber mit einem noch größeren Solar-Projekt begonnen werden.

Das aktuell in Angriff genommene Bauvorhaben in der Mojave-Wüste wird vom kalifornischen Unternehmen BrightSource Energy vorangetrieben und war im September von den Behörden genehmigt worden. Mitte 2013 soll es den ersten Strom liefern. Es ist eines von einem halben Dutzend Solar-Großprojekten, die in dem Westküstenstaat entstehen sollen.

Der Erlanger Kraftwerksbauer Solar Millennium ist federführend an dem Bau eines noch größeren Solarkraftwerks beteiligt, das im kalifornischen Blythe entstehen soll. Die Regierung von US-Präsident Barack Obama hatte am Montag grünes Licht für das Projekt gegeben. Mit einer Leistung von am Ende knapp 1000 Megawatt wäre es dann der größte Solarenergiestandort der Welt.

Mit dem Sonnenstrom könnten 300 000 bis 750 000 Haushalte versorgt werden. Die Kosten für das Blythe-Projekt werden mit bis zu 6 Milliarden Dollar (gut 4 Milliarden Euro) veranschlagt. Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Weil die Finanzierung klemmt, muss das Unternehmen die ersten Bauten aus eigener Tasche bezahlen. Jüngst hatte die Firma eingeräumt, dass sich die Gespräche mit potenziellen Investoren verzögern und die Jahresprognose kräftig gesenkt. Finanzchef Oliver Blamberger versicherte aber am Dienstag, dem Bau der ersten beiden Anlagen noch vor Jahresende stünde nichts mehr im Wege.

