Düsseldorf (dpa) - Für die zum Verkauf stehende WestLB gibt es mehrere Interessenten. Es sei ein «robustes Interesse von Seiten namhafter strategischer Investoren und Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland zu verzeichnen», teilte der Veräußerungsbevollmächtigte Friedrich Merz am Donnerstagabend mit.

Der Anwalt und CDU-Finanzexperte sprach von einem «ermutigenden Start» in den Verkaufsprozess für die nordrhein-westfälische Landesbank. Dieser war Ende September mit einer Annonce gestartet worden.

Die drittgrößte deutsche Landesbank muss nach EU-Auflagen bis Ende 2011 mehrheitlich in neue Hände kommen. Alternativ ist eine Landesbanken-Fusion möglich. Diese Option favorisieren die WestLB- Eigentümer. Das sind das Land Nordrhein-Westfalen und die Sparkassen in NRW. Konkret wird derzeit eine Fusion der nordrhein-westfälischen Landesbank mit der BayernLB ausgelotet. Bei einem Zusammenschluss würde gemessen am bisherigen Umfang der Bankgeschäfte das drittgrößte Geldhaus in Deutschland entstehen.

Merz zeigte sich nach erster Sicht der Konzepte optimistisch, dass sich bis zur festgesetzten Frist der EU-Kommission vor Ende 2011 eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten finden werde.

Entscheidend ist am Ende die Haltung der europäischen Wettbewerbshüter. Dem Vernehmen nach ist am 15. November in Brüssel ein Treffen geplant. An dem Gespräch mit dem EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia sollen angeblich Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD), sein bayerischer Amtskollegen Georg Fahrenschon (CSU) und Vertreter der Bundesregierung teilnehmen. Die Atmosphäre zwischen Düsseldorf und Brüssel gilt als angespannt. Die WestLB, die selbst eine Verkaufsliste abarbeiten muss, bittet um Aufschub beim Verkauf ihrer Tochter Westdeutsche Immobilienbank.

Die angeschlagene WestLB musste in der Finanzmarktkrise von ihren Eigentümern mit Garantien in der Gesamthöhe von 14 Milliarden Euro gestützt werden. Der Bund gab der WestLB eine Kapitalspritze von 3 Milliarden Euro. Das Geld floss als stille Einlage in die Bank. Die WestLB lagerte bis Ende April 2010 riskante und nicht mehr zum Kerngeschäft gehörende Papiere im Volumen von 77 Milliarden Euro in eine Abwicklungsanstalt aus. Damit nutzte die WestLB als erste Bank in Deutschland die gesetzliche Möglichkeit für eine «Bad Bank». Die WestLB muss nach den EU-Auflagen um die Hälfte verkleinert werden.

Mit dem WestLB-Verkaufsprozess bekommen jetzt drei Jahre nach dem Bieterverfahren für die Landesbank Berlin erneut private Investoren die Chance, eine Zentralbank kommunaler Sparkassen in Deutschland zu erwerben. Allerdings haben die NRW-Sparkassen in den vergangenen Monaten offen gelassen, ob die WestLB bei einer mehrheitlichen Übernahme durch einen Privatinvestor ihre Zentralbank bleiben wird oder ob sie diese Aufgabe einem anderen Institut übertragen werden. Ein Verkauf der WestLB müsste in der Größenordnung 10 Milliarden Euro einbringen, damit sich keine neuen Haushaltslasten für das Land NRW ergeben. Darauf hatte der NRW-Finanzminister bereits hingewiesen.