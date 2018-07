Inhalt Seite 1 — Überragender Nowitzki beschenkt Coach Carlisle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dallas (dpa) - Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätten Dirk Nowitzki und Co. ihrem Coach Rick Carlisle gar nicht machen können. Zum 51. Geburtstag des Trainers präsentierten sich die Dallas Mavericks in Galaform und besiegten beim NBA-Auftakt die Charlotte Bobcats deutlich mit 101:86.

Für Carlisle war es im dritten Jahr auf der Dallas-Bank der erste Startsieg, nachdem die «Mavs» in den vergangenen beiden Jahren die Saisonpremiere stets verpatzt hatten. «Unser Ziel war es, gut in die Saison zu kommen. Unser Einsatz hat mir gefallen, die Energie war da», lobte Nowitzki, der mit 28 Punkten und 13 Rebounds überragender Akteur war. In seiner 13. Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga will der Superstar endlich den Titel holen. Zwar war das Duell mit den Bobcats, gegen die Dallas nun eine 13:0-Bilanz aufweist, kein Gradmesser. Einige positive Aspekte konnten die Texaner aus der Partie aber doch ableiten.

So präsentierten sich die beiden Center Tayson Chandler und Brendan Haywood in guter Verfassung und deuteten an, dass die «Mavs» in dieser Saison unter den Körben deutlich besser aufgestellt sind, als in den Vorjahren. «Unsere Center-Combo wird über das gesamte Jahr fantastisch sein - Tyson war einfach überall», lobte Nowitzki den Neuzugang, der im Sommer mit den USA in der Türkei den WM-Titel gewann. Am Ende kam Chandler auf acht Punkte und acht Rebounds und leistete in der Defensive wertvolle Arbeit.

Auf die Verbesserung der Verteidigung will Carlisle in dieser Saison sein Hauptaugenmerk legen. «Unser Ziel ist es, zu den zehn besten Defensiv-Teams der Liga zu gehören», sagte der Coach. Gegen Charlotte zeigten sich die Hausherren defensiv bereits stark verbessert. Sie hielten die Gäste bei einer Trefferquote von 39,7 Prozent aus dem Feld und provozierten zudem 21 Ballverluste, aus denen Nowitzki und Co. 28 Punkte produzierten.

Carlisle lobte besonders seinen Kapitän. «Er hat uns mit seiner Länge sehr geholfen und hart gearbeitet», sagte das Geburtstagskind. «Es war nur das erste Spiel, aber unsere Defense hat sich verbessert. Das ist die Grundlage für den Erfolg», sagte Carlisle. Doch auch Offensiv ließen die Gastgeber vor 19 440 Zuschauern im American Airlines Center ihr Potenzial aufblitzen. Neben Nowitzki glänzten besonders Spielmacher Jason Kidd (18 Assists) und Jason Terry (22 Punkte). Mit einem 16:0-Lauf zu Beginn stellten die «Mavs» früh die Weichen auf Sieg.

Grund zum Jubeln hatte zum ersten Mal auch Topfavorit Miami Heat. Nach dem verpatzten Auftakt am Vortag strahlte das neue Starensemble der Liga beim 97:87 bei den Philadelphia 76ers aber erneut noch nicht den erhofften Glanz aus. «Wir sind nicht auf unserem Höhepunkt, wir sind nicht einmal nahe dran», sagte Dwyane Wade, der mit 30 Punkten bester Werfer der Partie war. Seine Co-Stars LeBron James (16) und Chris Bosh (15) zeigten mäßige Leistungen.

Die Heat-Bezwinger Boston Celtics kassierten eine überraschende 87:95-Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers, die sich vom Verlust ihres Superstars James an die Heat im Sommer gut erholt zeigten. «Das war für die Stadt», sagte Flügelspieler Antawn Jamison, «es war für die Fans, um sie wissen zu lassen, dass die Cavs überleben werden».