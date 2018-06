Wolfsburg (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen haben das vorletzte Länderspiel des Jahres gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid besiegte in Wolfsburg den WM-Teilnehmer und Asienmeister Australien mit 2:1. In der Volkswagen-Arena gingen die Gäste durch Samantha Kerr in Führung. Die Duisburgerin Inka Grings glich in der 36. Minute für den Welt- und Europameister aus. In der zweiten Halbzeit machte die Wolfsburgerin Martina Müller alles klar.

