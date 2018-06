Berlin (dpa) - Das häusliche Arbeitszimmer ist wieder steuerlich absetzbar. Künftig können bis zu 1250 Euro geltend gemacht werden, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. So steht es nun in einem am Abend vom Bundestag verabschiedeten Gesetz. Die Regelung gilt rückwirkend zum 1. Januar 2007. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Juli entschieden, dass das seit 2007 geltende Verbot der steuerlichen Absetzbarkeit von Arbeitszimmern nichtig ist.

