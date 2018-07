New York (dpa) - Deutliche Verluste bei den Aktien des Mischkonzerns 3M haben den Dow-Jones-Index leicht ins Minus gedrückt. Gute Konjunkturdaten jedoch grenzten die Abschläge ein. Der Dow weitete seine Vortagesverluste ein wenig aus und fiel am Ende um 0,11 Prozent auf 11 113 Punkte. Der Euro erholte sich weiter und notierte zuletzt bei 1,3928 US- Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.